Bilecik\'te Uyuşturucu Operasyonu

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Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar çerçevesinde, Bozüyük ilçesinde şehirlerarası otobüs ile uyuşturucu madde taşıdığı tespit edilen şüpheli şahıs yakalandı.

Şahsın üzerinde yapılan aramada; 39,42 gram Sentetik Kannabinoid (Bonzai) ve 64,51 gram Metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Şüpheli şahıs hakkında, 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti' ve 'Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek veya Bulundurmak' suçları çerçevesinde yasal işlem başlatılmıştır. Adli makamlarca tutuklanan şüpheli şahıs, Bilecik M Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, uyuşturucu suçları ile mücadelede kararlılıklarını sürdüreceklerini belirterek, vatandaşların şüpheli durumları derhal bildirmelerini istemektedir. - BİLECİK