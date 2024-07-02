Bilecik'teki döküm fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı - Son Dakika
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Bilecik'teki döküm fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı

Bilecik\'teki döküm fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde bulunan bir döküm fabrikasında çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Yangın sonucunda fabrikanın bir kısmında hasar meydana geldi.

02.07.2024 21:23  Güncelleme: 21:36
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Bilecik'in Osmaneli ilçesinde döküm fabrikasında çıkan yangın ekiplerce büyümeden söndürüldü.

İnönü Mahallesi'ndeki döküm fabrikanın imalat bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden işçiler, durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İşçilerin tahliye edildiği yangın, Osmaneli Belediyesi itfaiye ekiplerinin ve Orman İşletme Şefliğinin yangın ekibinin yangına anında müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü. Yangına müdahale eden 3 fabrika işçisi dumanlardan etkilendiği için 112 ekiplerince Mustafa Selahattin Çetintaş Devlet Hastanesine sevk edildi. Hastaneye sevk edilen işçilerin hayati tehlikesi olmadığı öğrenildi.

Olay yerine gelen Osmaneli Kaymakamı Yüksel Ünal, yetkililerden yangın konusunda bilgi alarak fabrika müdürüne ve işçilere geçmiş olsun dileğinde bulundu

Yangın nedeniyle fabrikanın bir kısmında hasar meydana geldi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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