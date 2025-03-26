BİM market deposunda korkutan yangın
ANKARA - Ankara'nın Keçiören ilçesinde BİM marketin depo kısmında yangın çıktı.
Alınan bilgilere göre, Keçiören ilçesi Fatih Caddesi'nde yer alan BİM marketin deposundaki elektrikli temizlik makinasının arızalanıp alev alması nedeniyle yangın çıktı. Yangın paniğe yol açarken, ihbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürülürken depoda maddi hasar oluştu.
Son Dakika › 3.Sayfa › BİM Depo Yangını Paniğe Neden Oldu - Son Dakika
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