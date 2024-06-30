Bin saman balyası yanarak kül oldu - Son Dakika
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Bin saman balyası yanarak kül oldu

Sivas'ın merkeze bağlı Karalı köyünde çıkan yangında bin balya saman kül oldu. Yangın, bilinmeyen bir nedenle çıktı ve kısa sürede büyüdü. Köy sakinleri yangını söndürmeye çalışsa da yetersiz kaldı ve durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İtfaiye ekipleri olay yerine gelerek yangını kontrol altına aldı. Yangında A.T.Ş.'ye ait bin balya saman tamamen yanarak kül oldu.

30.06.2024 15:43
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Bin saman balyası yanarak kül oldu

SİVAS - Sivas'ın merkeze bağlı bir köyünde çıkan yangında bin balya saman yandı.

Edinilen bilgilere göre yangın, merkeze bağlı Karalı köyünde meydana geldi. Balyaların bulunduğu alanda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüdü. Söndürülmeye çalışan yangında yetersiz kalan köy sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine giden itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Yangında A.T.Ş.'ye ait bin balya saman kül oldu.

(EŞ-OE-ŞG-Y)

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bin saman balyası yanarak kül oldu - Son Dakika

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