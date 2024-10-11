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Binanın bahçesinde oğlu tarafından ölü bulundu

Balkondan düştüğü iddia edilen yaşlı kadın hayatını kaybetti

KOCAELİ - Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde yaşlı bir kadın, oturduğu binanın arka bahçesinde oğlu tarafından ölü bulundu. Yaşlı kadının balkondan düştüğü ihtimali üzerinde duruluyor.

Olay, saat 20.30 sıralarında Şehitler Mahallesi 382. Sokak'taki 3 katlı binanın 3. katında meydana geldi. İddiaya göre, Huriye Turgut'un evine giden oğlu, annesini evde bulamayınca aramak için dışarıya çıktı. Binanın çevresinde bir süre gezinen oğlu, arka bahçede 75 yaşındaki annesini yerde hareketsiz halde yatarken buldu. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan müdahalede yaşlı kadının hayatını kaybettiği tespit edildi. Turgut'un cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Yaşlı kadının balkondan düştüğü ihtimali üzerinde durulduğu bildirildi.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.