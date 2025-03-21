Bingöl'de 2 Cezaevi Kaçaklığı Yakalandı

Bingöl'de jandarma ekiplerince düzenlenen uygulamalarda, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 kişi yakalandı.

Bingöl İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince merkez ilçe mülki sınırları içerisinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik istihbari çalışma gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalar sonucunda kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak suçundan 2 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahsı yakalanarak Bingöl Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğüne teslim edildi.

Kasten yaralama suçundan yakalanan 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şüpheli şahıs ise sevk edildiği mahkemece tutuklanarak Elazığ Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğüne teslim edildi. - BİNGÖL