Bingöl\'de 3 Zanlı Yakalandı

Bingöl'de kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 zanlı ve çeşitli suçlardan aranan 2 şüpheli yakalandı.

Bingöl Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlü ekipleri tarafından çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. Bu çerçevede yapılan çalışmalarda 'Kasten Yaralama' suçundan 1 yıl 9 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı, yakalanarak cezaevine teslim edildi. Ayrıca, 'Mala Zarar Verme' ve 'Hakaret' suçundan aranması bulunan 2 şüphelinin yakalanarak adliyeye sevk edildiği bildirildi. - BİNGÖL