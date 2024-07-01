Bingöl'de 72 firari yakalandı - Son Dakika
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Bingöl'de 72 firari yakalandı

Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonlarda 72 firarinin yakalandığını açıkladı. Operasyonlar sonucunda çeşitli suçlardan aranan şahısların adalete teslim edildiği belirtildi.

01.07.2024 23:00
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Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, aranan şahıslara yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 72 firarinin yakalandığını açıkladı.

Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Vali Ahmet Hamdi Usta, 3-20 Haziran tarihleri arasında İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin aranan şahıslara yönelik düzenledikleri operasyon verilerini paylaştı.

Vali Usta, paylaşımında şu bilgilere yer verdi:

"Bingöl'de 03-30 Haziran tarihleri arasında 'Aranan Şahıslara Yönelik' düzenlenen operasyonlarda haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası sebebiyle arama kaydı bulunan 29, ifadeye yönelik arama kaydı bulunan 43 toplamda 72 firari yakalandı. Aziz milletimizin bilmesini isterim ki; firari suçluların sokaklarımızda gezmelerine asla izin vermeyeceğiz. Ailelerimizin huzurunu kaçırmalarına müsaade etmedik, etmeyeceğiz. 0-5 yıldır aranmakta olan 22 şahıs, 5-10 yıldır aranmakta olan 6 şahıs, 10 yıl ve üzeri aranmakta olan 1 şahıs Emniyetimiz ve Jandarmamızın operasyonlarıyla yakalandı. Kasten öldürmeden 1 şahıs, kasten yaralamadan 3 şahıs, hırsızlıktan 5 şahıs, cinsel suçlardan 3 şahıs, KOM suçlarından 4 şahıs, narkotik suçlarından 2 şahıs, diğer suçlardan 11 şahıs olmak toplam 29 şahıs yakalanarak adalete teslim edildi. İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğünce il genelinde arama kaydı olanlara yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda bu şahıslar; yol aramalarında, ev ve iş yerleri baskınlarında, kimlik kontrollerinde yakalandı." - BİNGÖL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bingöl'de 72 firari yakalandı - Son Dakika

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