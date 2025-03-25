Bingöl\'de 80 Kişi Yakalandı

Bingöl'de son iki hafta içerisinde gerçekleştirilen operasyonlarda haklarında kesinleşmiş hapis cezası ile ifadeye yönelik arama kaydı bulunan 80 kişi yakalandı.

Bingöl'de 10-24 Mart arasında aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirildi. Uygulamalarda haklarında kesinleşmiş hapis cezası nedeni ile araması bulunan 22 kişi ve ifadeye yönelik arama kaydı bulunan 58 kişi yakalandı.

Uygulamaların süreceği kaydedildi. - BİNGÖL