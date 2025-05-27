Bingöl\'de Aranan 3 Şüpheli Yakalandı

Bingöl'de çeşitli suçlardan aranan 3 şüpheli yakalandı.
Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü'nün aranan şahıslara yönelik çalışmaları sürüyor. Bu çerçevede 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 33 farklı olaydan suç kaydı bulunan 1 şahıs tutuklanarak cezaevi gönderildi. Ayrıca aranan 2 şüphelinin daha yakalandığı ve adli işlem başlatıldığı bildirildi. - BİNGÖL
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