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Bingöl'de aranan 9 kişi yakalandı

Bingöl\'de aranan 9 kişi yakalandı

Bingöl İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan çalışmalar sonucunda, haklarında arama kaydı bulunan 9 kişi yakalandı. Tutuklanan şahıslardan biri 9 yıldır 'kasten öldürme' suçundan aranırken, diğer 6 kişi ise çeşitli suçlardan aranıyordu.

01.03.2024 13:31
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Bingöl'de haklarında arama kaydı bulunan 9 kişi yakalandı.

Bingöl İl Jandarma Komutanlığınca 26-29 Şubat tarihleri arasında aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Yapılan istihbari çalışmalar neticesinde 9 şahıs yakalandı. 9 yıldır 'kasten öldürme' suçundan aranan ve hakkında 12 yıl 6 ay hapis cezası bulunan şahıs ile birlikte 6 kişi, işlemlerinin ardından çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BİNGÖL

Kaynak: İHA

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