Bingöl\'de Çelik Kasa Soygunu Şüphelilerinden Birisi Yakalandı

Bingöl'de bir eve girip çelik kasayı kırarak içerisinden 136 bin Euro, 8 bilezik, 2 tam ve 8 çeyrek altın çalan 3 şüphelinden biri JASAT ekiplerince yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Valilikten yapılan açıklamada, "Bingöl merkez ilçemizde bir şahsın evinde bulunan çelik kasa kırılarak içerisinde bulunan 136 bin Euro, bin TL, 8 adet bilezik, 2 adet tam altın ve 10 çeyrek altının çalınması olayın aydınlatılması ve faillerinin tespit edilmesi amacıyla Bingöl İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından yapılan çalışma neticesinde 3 şüpheli tespit edilmiştir. Şüphelilerden S.A isimli şahıs yakalanarak adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna sevki sağlanmıştır. Diğer şüpheliler ile ilgili yakalanma çalışmaları devam etmektedir" denildi. - BİNGÖL