Bingöl\'de Hapis Cezalı Zanlı Yakalandı

Bingöl'de jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmada, 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı yakalandı.

Bingöl Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Merkez İlçe J.K.lığı ekiplerimizce, 10 Temmuz 2025 günü aranan şahısların yakalanmasına yönelik icra edilen devriye faaliyeti sonucunda; 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti Yapma' suçundan 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.Ç. isimli şahıs yakalanarak adli işlemlerinin tamamlanmasını müteakip, Elazığ Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edilmiştir" denildi. - BİNGÖL