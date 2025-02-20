Bingöl\'de Jandarma\'dan Tüfek Ele Geçirildi

Bingöl'de jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmada, 2 tüfek ele geçirildi.
Bingöl Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Bingöl İl Jandarma Komutanlığına bağlı Merkez ve Solhan İlçe Jandarma Komutanlığı unsurlarınca sorumluluk bölgesinde icra edilen devriye faaliyetleri neticesinde; 2 adet yivsiz av tüfeği, 4 Adet fişek muhafaza altına alınarak, C.B.ve T.O. isimli şüpheli şahıslar hakkında 2521 sayılı kanuna muhalefetten adli para cezası uygulanmıştır" denildi. - BİNGÖL
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