Bingöl'de Kaçak Silah Operasyonu

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Bingöl'de polis ve jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonlarda, 4 adet ruhsatsız tabanca ve 4 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Bingöl'de 4-18 Kasım tarihleri arasında İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığınca icra edilen faaliyetlerde 4 adet ruhsatsız tabanca, 7 adet tabanca şarjörü, 137 adet tabanca fişeği, 4 adet ruhsatsız av tüfeği, 7 adet av tüfeği mühimmatı, 1 adet hançer ve 1 adet çalıntı motosiklet ele geçirildi. Huzur ve güven operasyonlarının devam edeceği kaydedildi. - BİNGÖL