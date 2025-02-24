Bingöl'de KOAH Hastasına Helikopterli Kurtarma

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Bingöl'de hastalanan yaşlı adam ambulans helikopter ile hastaneye kaldırıldı

BİNGÖL - Bingöl'de rahatsızlanan KOAH hastası yaşlı adamın imdadına ambulans helikopter yetişti.

Edinilen bilgiye göre, Karlıova ilçesine bağlı Taşlıçay köyünde KOAH hastası 69 yaşındaki Kadir Çiftçi'nin, solunum yetmezliği yaşaması üzerine ailesi 112'yi arayarak yardım istedi. İhbar üzerine özel idare ve karayolları ekipleri harekete geçti fakat yolun açılması zaman alacağından ambulans helikopter istendi. Bunun üzerine Erzurum'dan ambulans helikopter sevk edildi. Ambulans helikopter ile alınan Çiftçi, Erzurum'a götürülerek tedavi altına alındı.