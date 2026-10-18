Bingöl'de kontrolden çıkan otomobilde 1'i ağır 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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Bingöl'de kontrolden çıkan otomobilde 1'i ağır 3 kişi yaralandı

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Bingöl\'de kontrolden çıkan otomobilde 1\'i ağır 3 kişi yaralandı
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Bingöl-Erzurum karayolu Ilıcalar mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yoldan çıkarak kaza yaptı. Kazada 1'i ağır 3 kişi yaralanırken, olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Bingöl'de otomobilin yoldan çıkması sonucu meydana gelen kazada 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Kaza, Bingöl- Erzurum karayolu Ilıcalar mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 12 AV 919 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak kaza yaptı. Kazada 1'i ağır 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve UMKE ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA
Trafik KazalarıAcil Durum3. SayfaIlıcalarErzurumGüncelBingölKazaSon Dakika

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