Bingöl\'de kontrolden çıkan otomobilde 1\'i ağır 3 kişi yaralandı

Bingöl'de otomobilin yoldan çıkması sonucu meydana gelen kazada 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Kaza, Bingöl- Erzurum karayolu Ilıcalar mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 12 AV 919 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak kaza yaptı. Kazada 1'i ağır 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve UMKE ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.