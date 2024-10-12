Bingöl'de bir kişi, ceviz silkelemek için çıktığı ağaçta mahsur kaldı.
Olay Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre ceviz silkelemek için ağaca çıkan bir kişi daha sonra kendi imkanları ile inemedi. Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ağaçta mahsur kalan şahıs, itfaiye merdiveni ile bulunduğu yerden alındı. Şahıs daha sonra kontrol amacıyla bekletilen sağlık ekiplerine teslim edildi. - BİNGÖL
Son Dakika › 3.Sayfa › Bingöl'de Mahsur Kalan Ceviz Silkeleyici Kurtarıldı - Son Dakika
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