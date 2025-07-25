Bingöl\'de Pikap Devrildi, Sürücü Yaralandı

Bingöl'de hurda yüklü pikabın devrilmesi sonucu meydana gelen kazada, sürücü yaralandı.

Kaza, Bingöl- Karlıova yolu Elmalı köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hurda yüklü bir pikap, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araçtan sıkışan sürücü, ekipler tarafından çıkartıldı. Yaralı sürücü, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. - BİNGÖL