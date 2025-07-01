Bingöl'de silah kaçakçılığı yaptığı belirlenen 2 kişi yakalandı.
Bingöl İl Jandarma Komutanlığına bağlı Karlıova İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Taşlıçay köyü mülki sınırları içerisinde silah taşıyan şahısların olduğu duyumunun alınması üzerine çalışma gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalar neticesinde, 2 adet tabanca, 2 adet şarjör, 12 adet fişek ele geçirildi. Olaya ilişkin 2 şüpheli şahıs hakkında Cumhuriyet Savcısının talimatları doğrultusunda adli işlemlere başlandı. - BİNGÖL
Son Dakika › 3.Sayfa › Bingöl'de Silah Kaçakçıları Yakalandı - Son Dakika
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