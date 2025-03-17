Bingöl\'de Su Sıkıntısına Tepki Eylemi

Bingöl'de su sıkıntısı yaşayan bir mahalle, duruma tepki gösterip yolu trafiğe kapatarak ateş yaktı.

Bingöl merkez Yenimahalle'de bir süredir su sıkıntısı yaşadıklarını iddia eden mahalle sakinleri, yol kapama eylemi yaptı. Özellikle kadınların bulunduğu grup, yolu trafiğe kapatarak, ateş yakıp sorunlarının bir an önce çözülmesini istedi. Güvenlik güçleri, grubu sakinleştirip ikna etmeye çalıştı.

O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. - BİNGÖL