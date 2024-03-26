Bingöl'de termal tesislerde yangın
BİNGÖL - Bingöl'ün Ilıcalar Beldesi'ndeki bir termal tesisin çatısında çıkan yangın kontrol altına alındı.
Alınan bilgilere göre yangın, Ilıcalar Beldesi'ndeki özel bir termal tesiste çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tesisin yüzme havuzu kısmının bulunduğu bölümün çatısı yandı. Dumanları gören işletme yetkilileri, itfaiye ekiplerine haber verdi. Bingöl Belediyesi ve Ilıcalar Belde Belediyesi'nin ekiplerinin yanı sıra vatandaşlar da yangını söndürmek için yoğun bir çaba sarf etti. Yangın kontrol altına alınırken, soğutma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.
Yangın, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
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