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Bingöl'de uyuşturucu operasyonu

BİNGÖL - Bingöl'de şehirlerarası yolcu otobüsünde yapılan aramada bir şahsın üzerinde 90 gram metamfetamin ele geçirildi.

Bingöl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı narko timlerinin kente uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti yaparak haksız ekonomik kazanç sağlayan şahısların faaliyetlerinin önlenmesine ve tespit edilerek yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirildi. Çalışmalar neticesinde, Doğu istikametinden gelip Bingöl üzerinden İzmir'e gideceği bilgisi alınan şüpheli bir şahsın, uyuşturucu madde sevk edeceği değerlendirildi. Şüpheli şahısın bindiği otobüsün durdurulmasının ardından yapılan aramada şahsın yapılan üst aramasında 90 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.