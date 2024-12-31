Bingöl\'de Uyuşturucu Operasyonu

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Bingöl'de jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonlarda haklarında arama kardı bulunan 3 kişi yakalandı.

Bingöl İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, 30-31 Aralık'ta aranan şahısların yakalanması ve uyuşturucu madde imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma gerçekleştirildi. Yapılan operasyonlarda, 301,07 gram esrar maddesi ele geçirilirken, çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 kişi yakalandı. Yakalanan 2 şahıs çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak Elazığ T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi. - BİNGÖL