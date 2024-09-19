Bingöl\'de Uyuşturucu Operasyonu: 6 Tutuklama

Bingöl'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 kişi tutuklandı.
Bingöl Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, 3 ay süren teknik ve projeli dosyayı sonuca ulaştırdı. 6 adresi düzenlenen eş zamanlı operasyonda 23 şüpheli şahıs yakalandı. Şahıslara uyuşturucu madde kullanmak suçundan işlem yapıldı.
Delillendirme çalışmalarında, 502 gram metamfetamin, 11 gram kubar esrar, 7 gram skunk maddesi, 9 gram Hint keneviri, 0,50 gram kokain keneviri, 22 adet tarihi sikke, 1 adet pompalı tüfek ele geçirildi.
Operasyon kapsamında toplamda 6 şüpheli şahıs tutuklanırken 1 şüpheli şahıs ev hapsine çarptırıldı. - BİNGÖL
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