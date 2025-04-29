Bingöl'de bir atölyede spiral makinesiyle kesilmek istenen varil bir anda patladı. O anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.
Bingöl'ün Karlıova ilçesine bağlı Yiğitler köyünde bulunan bir atölyede, atölye sahibi Faruk O., atık yağ taşımada kullanılan boş varili spiral makinesiyle kesmek istedi. Kesim esnasında varil, adeta bomba gibi patladı.
Faruk O., elinden hafif yaralanırken yanındaki 2 arkadaşı da büyük panik yaşayarak kaçışmaya başladı. Olay, güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Bingöl'de varil patladı! Panik anları kameralarda - Son Dakika
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