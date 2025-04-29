Bingöl\'de varil patladı! Panik anları kameralarda

Bingöl'de bir atölyede spiral makinesiyle kesilmek istenen varil bir anda patladı. O anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Bingöl'ün Karlıova ilçesine bağlı Yiğitler köyünde bulunan bir atölyede, atölye sahibi Faruk O., atık yağ taşımada kullanılan boş varili spiral makinesiyle kesmek istedi. Kesim esnasında varil, adeta bomba gibi patladı.

BÜYÜK PANİK

Faruk O., elinden hafif yaralanırken yanındaki 2 arkadaşı da büyük panik yaşayarak kaçışmaya başladı. Olay, güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.