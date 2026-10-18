Bingöl\'de otomobil takla attı: 2 yaralı

Bingöl'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla attı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Bingöl- Muş karayolu Ekinyolu mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 12 ACG 527 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Kazada yaralanan 2 kişi, UMKE ve sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.