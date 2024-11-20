Bir kadını otelde alıkoyup günlerce tecavüz eden adama 15 yıl hapis cezası verildi - Son Dakika
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Bir kadını otelde alıkoyup günlerce tecavüz eden adama 15 yıl hapis cezası verildi

Bir kadını otelde alıkoyup günlerce tecavüz eden adama 15 yıl hapis cezası verildi

İngiltere'nin Dorset bölgesinde korkunç bir olay yaşandı. 29 yaşındaki Ashley Lacey-Pring, bir kadını otel odasında dört gün boyunca alıkoyarak defalarca cinsel saldırıda bulundu. 4-8 Şubat 2022 tarihleri arasında gerçekleşen olayda, mağdur kadın dört günün sonunda otel yönetiminden yardım isteyebildi. İki tecavüz, iki cinsel saldırı ve bir ağır bedensel zarar suçundan yargılanan Pring, suçlu bulunarak 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

20.11.2024 10:23
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İngiltere'nin Dorset bölgesinde, bir kadını otel odasında dört gün boyunca alıkoyarak defalarca cinsel saldırıda bulunan 29 yaşındaki Ashley Lacey-Pring, mahkeme tarafından 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Bournemouth Crown Court'ta görülen davada, olayın 4-8 Şubat 2022 tarihleri arasında meydana geldiği belirtildi. Saldırgan Pring'in, kadını otel odasında zorla alıkoyduğu ve bu süre zarfında sistematik olarak cinsel saldırılarda bulunduğu mahkemede kanıtlandı.

Mağdur kadın, dört günlük esaretin ardından otel yönetiminden yardım istemeyi başardı. Olay yerine gelen polis ekipleri tarafından yakalanan Pring, iki tecavüz, iki cinsel saldırı ve bir ağır bedensel zarar suçundan yargılandı. Jüri, tüm suçlamalardan Pring'i suçlu buldu.

Daily Mail gazetesinin haberine göre, saldırganın geçmişte 30 farklı suçtan sabıka kaydı bulunduğu ortaya çıktı. Mahkeme, Pring'in 15 yıllık hapis cezasının yanı sıra ömür boyu cinsel suçlular listesinde kalmasına da hükmetti.

Davayı yürüten savcılık makamı, verilen cezanın benzer suçların önlenmesi açısından caydırıcı nitelikte olduğunu vurguladı.

Bir kadını otelde alıp koyup günlerce tecavüz eden adama 15 yıl hapis cezası verildi

Birleşik Krallık, 3-sayfa, Dorset, Hukuk, Dünya, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bir kadını otelde alıkoyup günlerce tecavüz eden adama 15 yıl hapis cezası verildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Yaman Ayun:
    Ceza çok az 3 0 Yanıtla
  • Erol AY:
    Psikolojik durumu bozuk bir suçlu. 3 0 Yanıtla
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