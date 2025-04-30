İhbara giden polis, genç kadını kanlar içinde ağlarken buldu - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

İhbara giden polis, genç kadını kanlar içinde ağlarken buldu

Geniş Video İzle

Aksaray'da 29 yaşındaki bir şahıs, dini nikahla birlikte yaşadığı 39 yaşındaki kadını dövüp, sağ bacağı ve kolundan bıçaklayarak kaçtı. Eve giren polis ekipleri genç kadını kanlar içinde bulurken, saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

30.04.2025 10:43  Güncelleme: 11:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aksaray'da Emre Can A. (29), dini nikahla birlikte yaşadığı Tuğba K.'yi (39) dövüp, bıçaklayarak yaraladı. Şüpheli kaçarken, Tuğba K.'yi yaralı bulan oğlu M.Ç. (9) polisten yardım istedi.

BACAK VE KOLUNDAN BIÇAKLADI

Olay, saat 07.30 sıralarında Ereğlikapı Mahallesi 1415 Sokak'ta 3 katlı binanın giriş katında meydana geldi. Emre Can A., dini nikahla birlikte yaşadığı Tuğba K.'yi dövüp, sağ bacağı ve kolundan bıçaklayarak kaçtı.

Birlikte yaşadığı kadını dövüp, bıçakladı

ANNESİNİ KANLAR İÇİNDE BULDU

Tuğba K.'nin ilk eşinden olan oğlu M.Ç., gürültüyü duyup odaya geldiğinde annesini kanlar içinde buldu. M.Ç. daha sonra annesinin telefonuyla polisi arayıp yardım istedi. İhbarla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Birlikte yaşadığı kadını dövüp, bıçakladı

POLİS SALDIRGANIN PEŞİNDE

Eve gelen polis ekipleri, kanlar içindeki kadını ağlarken buldu. Yaralı kadın oğlu M.Ç. eşliğinde ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, kaçan Emre Can A.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

İhbara giden polis, genç kadını kanlar içinde ağlarken buldu
Kaynak: DHA

Güvenlik, 3-sayfa, Aksaray, Polis, Hukuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İhbara giden polis, genç kadını kanlar içinde ağlarken buldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • mustafa çamlıbel:
    bizim milletimiz o kadar düzgün ki dini nikah yapmadan yaşamıyorlar 11 2 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Emekli astsubay vahşetinde ’’geride mektup bıraktılar’’ iddiası Emekli astsubay vahşetinde ''geride mektup bıraktılar'' iddiası
Köpeği ’Yoldaş’ ile 3,5 yıldır şehir şehir gezerek fidan dikiyor Köpeği 'Yoldaş' ile 3,5 yıldır şehir şehir gezerek fidan dikiyor
Zincir marketten alınan ekmekten inşaat çivisi çıktı Zincir marketten alınan ekmekten inşaat çivisi çıktı
Beykoz Belediyesi soruşturmasında şok ifade: İmamoğlu kumpas kurdu Beykoz Belediyesi soruşturmasında şok ifade: İmamoğlu kumpas kurdu
Fenomen Mükremin Gezgin hakkında ’Müstehcenlik’ suçundan ev hapsi kararı Fenomen Mükremin Gezgin hakkında 'Müstehcenlik' suçundan ev hapsi kararı
Şanlıurfa ve Mardin’de kaçak elektrik kullanımı korkunç boyutlarda Şanlıurfa ve Mardin'de kaçak elektrik kullanımı korkunç boyutlarda
5 çocuk annesi kadının korkunç sonu: Ben namusumu temizledim 5 çocuk annesi kadının korkunç sonu: Ben namusumu temizledim
Emre Belözoğlu’ndan Süper Lig şampiyonluk tahmini Emre Belözoğlu'ndan Süper Lig şampiyonluk tahmini
Heykel sandığı gerçek timsahın saldırısına uğrayan turist ağır yaralandı Heykel sandığı gerçek timsahın saldırısına uğrayan turist ağır yaralandı
Süper Lig’deki Trabzonspor-Galatasaray maçının tarihi belli oldu Süper Lig'deki Trabzonspor-Galatasaray maçının tarihi belli oldu
İstanbul’da yangın güvenliğine sıkı takip, 3 ayda bir raporlanacak İstanbul'da yangın güvenliğine sıkı takip, 3 ayda bir raporlanacak

13:25
Erdoğan: Yarısı Bizden kampanyasındaki destek miktarı 875 bin TL oldu
Erdoğan: Yarısı Bizden kampanyasındaki destek miktarı 875 bin TL oldu
13:18
Bakan Tunç’tan “Top artık iktidarda“ diyen DEM Partili isme yanıt
Bakan Tunç'tan "Top artık iktidarda" diyen DEM Partili isme yanıt
12:53
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan güvenlik kameralarının bantlanmasına ilk tepki
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan güvenlik kameralarının bantlanmasına ilk tepki
11:36
Evlenecek çiftlere destek kampanyasının detayları Markalar ve indirim oranları netleşti
Evlenecek çiftlere destek kampanyasının detayları! Markalar ve indirim oranları netleşti
11:23
İBB’ye yönelik operasyonda Dilek İmamoğlu’nun abisi de tutuklandı
İBB'ye yönelik operasyonda Dilek İmamoğlu'nun abisi de tutuklandı
17:21
Dolandırıcı Organize Suç Örgütüne ağır darbe: 38 kişi tutuklandı
Dolandırıcı Organize Suç Örgütüne ağır darbe: 38 kişi tutuklandı
17:21
Koronavirüsle beraber 25-44 yaş arasında kalp krizi oranı yüzde 30 arttı
Koronavirüsle beraber 25-44 yaş arasında kalp krizi oranı yüzde 30 arttı
17:05
65 kilometre yüzen Aysu Türkoğlu’nun vücudundaki inanılmaz değişim
65 kilometre yüzen Aysu Türkoğlu'nun vücudundaki inanılmaz değişim
17:05
İstanbul’da 6.2’lik depremde kaç bina hasar aldı
İstanbul'da 6.2'lik depremde kaç bina hasar aldı?
16:57
Erdoğan ve Meloni’den İtalya’da ortak zirve
Erdoğan ve Meloni'den İtalya'da ortak zirve
16:55
Yandex Yayıncı Buluşması’nda Haberler.com CEO’su Dr. Sümeyra Teymur’dan önemli mesajlar
Yandex Yayıncı Buluşması'nda Haberler.com CEO'su Dr. Sümeyra Teymur'dan önemli mesajlar
16:53
Yılın sürprizi: Manchester City’nin hedefi Gabriel Sara
Yılın sürprizi: Manchester City'nin hedefi Gabriel Sara
16:48
Adını öğrenince çok şaşıracaksınız Ronaldo, emekli olduktan sonra bu takımı satın alabilir
Adını öğrenince çok şaşıracaksınız! Ronaldo, emekli olduktan sonra bu takımı satın alabilir
16:47
İstanbul’da yangın güvenliğine sıkı takip, 3 ayda bir raporlanacak
İstanbul'da yangın güvenliğine sıkı takip, 3 ayda bir raporlanacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.04.2025 13:57:06. #7.12#
SON DAKİKA: İhbara giden polis, genç kadını kanlar içinde ağlarken buldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.