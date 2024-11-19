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Bisiklet Kavgasında Polis Yaralandı

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Aksaray'da bisiklet tartışması sonucu 1'i polis 3 kişi yaralandı, 4 kişi gözaltına alındı.

19.11.2024 17:59
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'Bisikleti kaldırıp kaldırıma koydun' kavgasında 1'i polis 3 yaralı

Polis aracındaki şüpheliye saldırmak isteyen şahıs aracıyla polise vurup yaraladı

AKSARAY - Aksaray'da park yerindeki bisikleti kaldırıp kaldırıma koyma meselesinden çıkan park yeri tartışmasında bir kişi bıçakla bir kişi de darp sonucu yaralanırken, polisin gözaltına aldığı şüpheliye saldırmak isteyen şahıs polis memuru ve ekip otosuna çarpıp polisi hastanelik etti.

Olay, Taşpazar Mahallesi Eski Sanayi Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, H.A. ve Ü.K. araçlarını Eski Sanayi Caddesinde park yerine park etmek istedi. Rahat park edebilmek için park yerinde bulunan bir bisikleti alıp kaldırıma çıkartan H.A. ve Ü.K., bisikletin sahibi olan İ.E.D. ve babaları Y.D. ile tartışma yaşadı. Bisikleti kaldırıma çıkartıp araç park etme meselesi yüzünden çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, Y.E.D. eline geçirdiği bıçakla H.A.'yı göğüs ve sırtından olmak üzere 3 yerinden bıçakladı. Bıçaklanan arkadaşını gören Ü.K. de arkadaşını kucaklayarak hastaneye götürmek için arabaya bindirdiği esnada Y.E.D. eline geçirdiği sopayla Ü.K.'nin kafasına vurdu. Araç park etmek isteyen 2 arkadaş da yaralanarak yere düşerken çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırdı.

Polise çarpıp gözaltındaki şahsa saldırdı

Olayla ilgili şüphelilerin yakalanıp olayın aydınlatılmasına yönelik Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri şüphelilerden İ.E.D.'yi olay yerinde yakalayarak gözaltına aldı. Diğer şüphelilerin peşine düşen ekipler şahısların Kurtuluş Mahallesinde olduğunu belirledi. Bunun üzerine gözaltına aldıkları araçtaki şüpheliyle birlikte diğer şüphelileri almaya giden cinayet ekipleri Latif Emekli Caddesi üzerinde şahısları yakaladığı sırada 68 ABZ 323 plakalı bir araç hızla gelerek önce polis memuruna sonra da polis aracına çarptı. Çarpışmanın etkisiyle 2 araç arasında kalan Cinayet Büro Amirliğinde görevli polis memuru Mustafa Kurt yaralandı. Polis aracına çarpan araç sürücüsü M.B.A. araçtan inerek gözaltına alınan şüpheliye saldırdı. Ekip arkadaşı yaralanan ve tek başına kalan polis memuru bir taraftan haber merkezine anons ederek takviye ekip ve ambulans isterken, öte yandan gözaltına alınan şüpheliyi korumaya çalıştı. Anonslar üzerine kısa sürede olay yerine çok sayıda takviye polis ekibi geldi. Yaralı polis memuru sağlık ekiplerince ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırılırken sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Bıçakla ve sopayla yaralanan H.A.'nın hayati tehlikesinin sürdüğü, başından sopayla yaralanan Ü.K.'nin ise hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Olayla ilgili İ.E.D. ve babaları Y.D ile polis aracına çarpan M.B.A. olmak üzere toplam 4 kişi gözaltına alındı. Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Bisiklet Kavgasında Polis Yaralandı
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bisiklet Kavgasında Polis Yaralandı - Son Dakika

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