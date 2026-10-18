Bitlis Hizan\'da ev yangınını itfaiye söndürdü, can kaybı ve yaralanma olmadı

Bitlis'in Hizan ilçesinde bir evde çıkan yangın paniğe neden oldu. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği olayda can kaybı ve yaralanma yaşanmadı.

Hizan ilçesine bağlı Yenikent Mahallesi Sürücüler Konutları'nda bulunan Nusret Temiz'e ait evde yangın çıktı. Bilinmeyen bir nedenle başlayan yangın üzerine bölgeye Hizan Belediyesi itfaiye ekipleri yönlendirildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, yangına müdahale ederek söndürme çalışması gerçekleştirdi.

Yangında herhangi bir can kaybı veya yaralanmazken evdeki birçok eşya yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi amacıyla inceleme yapılıyor.