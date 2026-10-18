Bitlis Hizan'da ev yangınını itfaiye söndürdü, can kaybı ve yaralanma olmadı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Son Dakika haberlerini kaçırma! YÜKLE

Bitlis Hizan'da ev yangınını itfaiye söndürdü, can kaybı ve yaralanma olmadı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bitlis Hizan\'da ev yangınını itfaiye söndürdü, can kaybı ve yaralanma olmadı
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bitlis'in Hizan ilçesine bağlı Yenikent Mahallesi'ndeki bir evde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Hizan Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında can kaybı ve yaralanma yaşanmazken evdeki birçok eşya kullanılamaz hale geldi.

Bitlis'in Hizan ilçesinde bir evde çıkan yangın paniğe neden oldu. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği olayda can kaybı ve yaralanma yaşanmadı.

Hizan ilçesine bağlı Yenikent Mahallesi Sürücüler Konutları'nda bulunan Nusret Temiz'e ait evde yangın çıktı. Bilinmeyen bir nedenle başlayan yangın üzerine bölgeye Hizan Belediyesi itfaiye ekipleri yönlendirildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, yangına müdahale ederek söndürme çalışması gerçekleştirdi.

Yangında herhangi bir can kaybı veya yaralanmazken evdeki birçok eşya yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi amacıyla inceleme yapılıyor.

Kaynak: İHA
Acil Durum3. SayfaYenikentİtfaiyeGüncelBitlisHizanYaşamOlaySon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Pazartesi trafiğe açılacak 2,5 saatlik yolculuk 18 dakikaya düşecek Pazartesi trafiğe açılacak! 2,5 saatlik yolculuk 18 dakikaya düşecek
Mısır Cumhurbaşkanı Sisi: Suudi Arabistan’ı korumak için her türlü adımı atacağız Mısır Cumhurbaşkanı Sisi: Suudi Arabistan'ı korumak için her türlü adımı atacağız
28 ilde “Cumhurbaşkanı kim olsun“ anketi Birinci ile ikinci arasında 14 puan fark var 28 ilde "Cumhurbaşkanı kim olsun?" anketi! Birinci ile ikinci arasında 14 puan fark var
Gençlerbirliği-Galatasaray maçı için televizyonu açanlar çıldırdı Gençlerbirliği-Galatasaray maçı için televizyonu açanlar çıldırdı!
Düğünde takı kavgası Gelin ve damadın ailesi birbirine girdi, sandalyeler havada uçuştu Düğünde takı kavgası! Gelin ve damadın ailesi birbirine girdi, sandalyeler havada uçuştu
Düğüne giden aile kaza yaptı 1 kişi hayatını kaybetti, 4 yaralı Düğüne giden aile kaza yaptı! 1 kişi hayatını kaybetti, 4 yaralı
00:17
Pakistan ordusu ile Afgan güvenlik güçleri arasında sınır hattında çatışma çıktı
Pakistan ordusu ile Afgan güvenlik güçleri arasında sınır hattında çatışma çıktı
23:07
Marco Asensio ameliyat olacak İşte sahalardan uzak kalacağı süre
Marco Asensio ameliyat olacak! İşte sahalardan uzak kalacağı süre
23:00
Kaçırdığı penaltılar pahalıya patlıyor Greenwood’a kötü haber
Kaçırdığı penaltılar pahalıya patlıyor! Greenwood'a kötü haber
22:53
İsmail Kartal: Yarın hem Asensio hem de kulüp açıklayacak
İsmail Kartal: Yarın hem Asensio hem de kulüp açıklayacak
22:32
Lamine Yamal’a kafa attı Real Betis-Barcelona maçında olay
Lamine Yamal'a kafa attı! Real Betis-Barcelona maçında olay
21:39
Fatma Betül Sayan Kaya’nın kız kardeşi Ayşe Hilal Sayan Koytak, Finlandiya’da göreve başladı
Fatma Betül Sayan Kaya’nın kız kardeşi Ayşe Hilal Sayan Koytak, Finlandiya’da göreve başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.10.2026 02:30:16. #.0.2#
SON DAKİKA: Bitlis Hizan'da ev yangınını itfaiye söndürdü, can kaybı ve yaralanma olmadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei