Bitlis Hizan\'da ev yangınını itfaiye söndürdü, can kaybı ve yaralanma olmadı

Bitlis Hizan'da ev yangınını itfaiye söndürdü, can kaybı ve yaralanma olmadıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Bitlis'in Hizan ilçesine bağlı Yenikent Mahallesi'ndeki bir evde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Hizan Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında can kaybı ve yaralanma yaşanmazken evdeki birçok eşya kullanılamaz hale geldi.
Bitlis'in Hizan ilçesinde bir evde çıkan yangın paniğe neden oldu. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği olayda can kaybı ve yaralanma yaşanmadı.
Hizan ilçesine bağlı Yenikent Mahallesi Sürücüler Konutları'nda bulunan Nusret Temiz'e ait evde yangın çıktı. Bilinmeyen bir nedenle başlayan yangın üzerine bölgeye Hizan Belediyesi itfaiye ekipleri yönlendirildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, yangına müdahale ederek söndürme çalışması gerçekleştirdi.
Yangında herhangi bir can kaybı veya yaralanmazken evdeki birçok eşya yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi amacıyla inceleme yapılıyor.
Kaynak: İHA
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