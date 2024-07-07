Bitlis'te 3 deniz bisikletindeki 10 kişi kurtarıldı

3.Sayfa

Bitlis'in Tatvan ilçesinde akıntıya kapılan 3 deniz bisikletinde bulunan 10 kişi kurtarıldı.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde 3 deniz bisikletindeki 10 kişi Van Gölü'nün dalgalarına kapıldı. Olumsuz havanın etkili olduğu gölde deniz bisikletleriyle açılmaya çalışan 10 kişi, sahile geri dönemeyince durumu 112 Acil Çağrı merkezine bildirdi. Bitlis Emniyet Müdürlüğüne bağlı 'gemi adamları' botlarla 3 deniz bisikletinin sürüklendiği yerleri buldu. 10 kişinin bulunduğu 3 deniz bisikletine ulaşan gemi adamları, vatandaşları başarılı bir şekilde kurtararak botlarla kıyıya çıkardı. 10 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, Bitlis Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı gemi adamlarının özverili çalışması takdir topladı. - BİTLİS