Bitlis'te DEAŞ'lı Terörist Yakalandı - Son Dakika
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Bitlis'te DEAŞ'lı Terörist Yakalandı

Bitlis\'te DEAŞ\'lı Terörist Yakalandı

Eylem hazırlığındaki DEAŞ'lı terörist, Bitlis'te düzenlenen operasyonla yakalandı.

19.11.2024 22:04
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Bitlis'te eylem hazırlığında olduğu belirlenen DEAŞ'lı terörist, saklandığı adrese düzenlenen operasyonla yakalandı.

Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı İstihbarat ve Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, DEAŞ silahlı terör örgütünün eylem faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışma başlattı. Çalışmalar kapsamında alınan ihbar üzerine kent merkezinde DEAŞ'lı bir teröristin eylem hazırlığında olduğu tespit edildi. Bunun üzerine ekipler, belirlenen adrese 15 Kasım'da operasyon düzenledi. Operasyonda DEAŞ'lı terörist yakalanarak gözaltına alındı. Adreste yapılan aramada silah, mühimmat ve örgütsel dokümanlar ele geçirildi.

Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgusu tamamlanan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BİTLİS

Kaynak: İHA

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