Bitlis\'te Doğal Gaz Borusunda Patlama

Bitlis'in yol yapım çalışması esnasında iş makinesinin doğal gaz borusuna zarar vermesi sonucu patlama meydana geldi.

Olay, öğle saatlerinde Beşminare Mahallesi'nde meydana geldi. Yol çalışması esnasında doğal gaz borusunda büyük bir gürültüyle gerçekleşen patlama, çevredeki vatandaşlar arasında paniğe neden oldu. Patlamanın ardından bölgeden yoğun duman yükseldiği görülürken, olay yerine itfaiye, AFAD, polis ve doğal gaz dağıtım şirketine ait ekipler sevk edildi.

Alınan tedbirler sonrasında gaz kesintisi yapılırken, patlamanın olduğu bölgede çalışmalar gerçekleştirildi. Yetkililer olayda herhangi bir can kaybının yaşanmadığını belirtilerek, teknik ekiplerin detaylı inceleme başlattığını ve güvenlik önlemleri çerçevesinde doğal gaz akışının geçici olarak durdurulduğunu bildirdi. - BİTLİS