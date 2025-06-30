Bitlis\'te Evde Yangın Paniği

Bitlis merkeze bağlı Yolalan Beldesi'nde 2 katlı bir evde meydana gelen yangın, vatandaşlar arasında korku ve paniğe neden oldu.

Edinilen bilgiye göre yangın Yolalan Beldesi'nin Kale Mahallesi'nde Yahya Taşyürek'e ait 2 katlı bir evinde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen ekiplerce kısa sürede kontrol altına alındı. Yangın ihbarını alan itfaiye ekipleri, hızla bölgeye intikal ederek alevlere müdahale etti. Ekiplerin zamanında müdahalesi sayesinde yangın çevredeki diğer yapılara sıçramadan söndürüldü. Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, evde maddi hasar oluştu. Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı. - BİTLİS