Bitlis\'te Korkutan Yangın

Bitlis'in Adilcevaz ilçesine bağlı Aydınlar beldesinde çıkan örtü yangını, kısa sürede büyüyerek çevre halkına korku dolu anlar yaşattı.

Olay, öğle saatlerinde Aydınlar beldesi kırsalında meydana geldi. Henüz nedeni belirlenemeyen yangın, kuru otların tutuşmasıyla kısa sürede geniş bir alana yayıldı. Rüzgarın da etkisiyle kontrol altına alınması güçleşen alevler, çevredeki tarım arazileri ve yerleşim yerlerine yaklaşınca vatandaşlar büyük panik yaşadı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saat süren müdahalesinin ardından yangın kontrol altına alındı. Yangında can kaybı yaşanmazken, çok sayıda otlak alan ve bazı tarımsal ekipmanlar zarar gördü.

Aydınlar Belde Belediye Başkanı İbrahim Ergün de yangın sonrası bölgede incelemelerde bulundu. - BİTLİS