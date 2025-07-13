Bitlis'in Hizan ilçesinde "patpat" olarak bilinen tarım aracının devrilmesi sonucu 7 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Hizan ilçesine 12 kilometre uzaklıktaki Yığınkaya köyünde seyir halindeki tarım aracı devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 7 kişi, ambulanslarla Hizan ve Tatvan ilçelerindeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BİTLİS
Son Dakika › 3.Sayfa › Bitlis'te Patpat Devri Dört Yaralı - Son Dakika
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