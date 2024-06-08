Bitlis'te şiddetli rüzgar çatıları uçurdu

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Bitlis'te şiddetli rüzgar çatıları böyle uçurdu

BİTLİS - Bitlis'te şiddetli rüzgarın uçurduğu çatılar araçların üstüne düştü.

Bitlis'te öğle saatlerinde çıkan şiddetli rüzgar, hayatı olumsuz etkiledi. Beş Minare ile Hüsrevpaşa Mahallelerinde etkili olan şiddetli rüzgar, çatıları uçurdu. Binaların etrafında park halinde bulunan araçların üzerine düşen çatılar, maddi hasara yol açarken, bazı binalar da çatılardan dolayı zarar gördü.