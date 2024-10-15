Bitlis'in Hizan ilçesinde mezraya meydana yıldırım düşmesi sonucu 5 kişi yaralandı.
Olay, Hizan ilçesine bağlı Yukarıayvacık Köyü Yaylalı mezrasındaki meydana yıldırım düşmesi sonucu Abdulmenaf Özal, Bayram Eren, Eyüp Zamur, Fikret Arıcı, Yusuf Kara yaralandı. Haber verilmesi üzerine köye hemen sağlık ekipleri yönlendirildi. Olay yerine sevk edilen ambulanslarla yaralılar Hizan ve Tatvan Devlet Hastanelerine kaldırılarak tedavi altına alındı. - BİTLİS
Son Dakika › 3.Sayfa › Bitlis'te Yıldırım Düşmesi: 5 Yaralı - Son Dakika
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