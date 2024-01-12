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Bodrum Belediyesi, yangın mağdurlarına yardım çalışmalarını sürdürüyor - Son Dakika
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Bodrum Belediyesi, yangın mağdurlarına yardım çalışmalarını sürdürüyor

Bodrum Belediyesi, çeşitli sebeplerle meydana gelen yangınlar sonucunda ev ve iş yerleri zarar gören vatandaşlara yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Saha Çözüm ve Koordinasyon ekipleri, yangından etkilenen vatandaşlara ziyaretlerde bulunarak ihtiyaçlarını belirliyor ve ilgili müdürlüklere iletiyor. Belediye Başkanı Ahmet Aras, yangın mağdurlarına destek olmanın öncelikli görevleri olduğunu belirtti.

Bodrum Belediyesi, yangın mağdurlarına yardım çalışmalarını sürdürüyor
12.01.2024 - 12:15,
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Bodrum Belediyesi, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Saha Çözüm ve Koordinasyon ekipleri, ilçede çeşitli sebeplerle meydana gelen yangınlar sonucunda ev ve iş yerleri zarar gören vatandaşlara yönelik çalışmalarına devam ediyor.

Ekipler, ilçede çeşitli sebeplerle çıkan yangınlardan etkilenen vatandaşlara ziyaretlerde bulunuyor. Saha Çözüm ekipleri, gerçekleştirdikleri ziyaretlerde vatandaşların talep ve şikayetlerini alarak ilgili müdürlüklere yönlendiriyor.

Son olarak Akyarlar ve Karaova Mahallesi'ndeki meskenlerde çıkan yangınlar sonrasında, Bodrum Belediyesi ekipleri hemen harekete geçti. Ekipler, yangından etkilenen vatandaşların ihtiyaçlarını belirlemek amacıyla ziyarette bulunarak Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın geçmiş olsun dileklerini iletti. Yapılan ziyaret sonrasında elde edilen bilgiler, Destek Hizmetleri, Temizlik İşleri ve ilgili diğer müdürlüklere iletildi.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, yangın mağdurlarına yönelik yapılan çalışmalara ilişkin şu açıklamalarda bulundu: "Vatandaşlarımızın zor durumda oldukları anlarda yanlarında olmak, sorunlarına çözüm bulmak bizim öncelikli görevimizdir. Bodrum Belediyesi olarak, son iki yıl içerisinde ilçemizde meydana gelen yangınlarda zarar gören 125 farklı ev ve iş yerini ziyaret ettik. Ekiplerimiz, temizlikten bakım onarıma, teşrifattan gıda yardımına kadar her konuda vatandaşlarımızın yanında olmuştur olmaya da devam edecektir" dedi. - MUĞLA

Kaynak: İHA
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