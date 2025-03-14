Bodrum\'da Motosiklet Yangını

Bodrum'da aküsüne takviye yapılan motosiklet, kısa devre sonucu alev aldı. Yangında motosiklet küle döndü.

Olay, Bodrum ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Severcan Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 3 tekerlekli motosikletin aküsüne takviye yapıldığı sırada kısa devre meydana geldi. Motosiklet bir anda alevlere teslim olurken, motosikletin sahibi yangını kendi imkanlarıyla söndürmeye çalıştı. Başarılı olamayan motosiklet sahibi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürülürken, motosiklet kullanılamaz hale geldi.

Olayda yaralanan olmazken, yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - MUĞLA