Bodrum\'da Yaya Kazası Kamerada

Yolun karşısına geçmeye çalışan adama hafif ticari araç çarptı... O anlar kamerada

MUĞLA - Bodrum'da meydana gelen yaralamalı trafik kazasının güvenlik kamera görüntüleri pes dedirtti. 87 yaşındaki yaya, yolun karşısına geçmeye çalışırken aracın geldiğini fark etmedi ve çarpmanın etkisi ile yola fırladı.

Bodrum Mümtaz Ataman Caddesi üzerinde yaya olarak ilerleyen 87 yaşındaki Lütfü Köksal A., karşı yönden gelen aracı fark etmesine rağmen koşar adımlarla yola fırladı. Yolun karşısına geçemeden araç tarafından çarpılması sonrası yola savruldu. Kazada yaşlı vatandaş yaralandı.

Sürücüsü tespit edilemeyen ve olay yerini terk eden 48 AJJ 097 plakalı araç sürücüsü kolluk kuvvetleri tarafından arama çalışması başlatıldı. Yaşlı vatandaş bölgedeki vatandaşlar tarafından 12 Acil Çağrı Merkezine bilgi verilmesi sonrası olay yerine gönderilen ambulans ile sağlık kuruluşuna sevk edildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.