Bolu\'da 7 Kaçakçılık Operasyonu

Bolu'da son bir haftada gerçekleştirilen 7 kaçakçılık operasyonunda 5 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

Bolu Valiliği, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin 3-9 Mart tarihleri arasında yürüttüğü kaçakçılıkla mücadele çalışmalarına ilişkin verileri paylaştı. Buna göre, ekipler tarafından son 6 günde kaçakçılıkla mücadele kapsamında 7 operasyon düzenlendi. Yapılan aramalarda 34 bin 800 adet dolu makaron, 21 bin 600 adet elektronik sigara likiti, 500 paket kaçak sigara, 20 adet elektronik sigara ve 4 kilogram nargile tütünü ele geçirildi.

Olayla ilgili 5 kişi hakkında, "5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet" suçundan adli işlem yapıldı. - BOLU