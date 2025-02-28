Bolu\'da Anaokulunda Yangın

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Bolu'da bir anaokulunun oyuncak deposunda yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, saat 17.00 sıralarında Sağlık Mahallesi Poyraz Sokak'ta bulunan Şerife Bacı Anaokulunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, oyuncakların bulunduğu depoda elektrik kablosundan kaynaklı kıvılcım çıktı. Çıkan kıvılcımlar oyuncak deposunda yangına sebep oldu. Durumu fark eden yetkililer olayı 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Okulun çıkış saati olması sebebiyle içeride bulunan az sayıda öğrenci tahliye edildi. İtfaiyenin hızlı müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü. Yangın nedeniyle çok sayıda oyuncak hasar gördü.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı. - BOLU