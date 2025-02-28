Bolu'da Anaokulunda Yangın - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Bolu'da Anaokulunda Yangın

Bolu\'da Anaokulunda Yangın

Bolu'daki anaokulunun oyuncak deposunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

28.02.2025 19:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bolu'da bir anaokulunun oyuncak deposunda yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, saat 17.00 sıralarında Sağlık Mahallesi Poyraz Sokak'ta bulunan Şerife Bacı Anaokulunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, oyuncakların bulunduğu depoda elektrik kablosundan kaynaklı kıvılcım çıktı. Çıkan kıvılcımlar oyuncak deposunda yangına sebep oldu. Durumu fark eden yetkililer olayı 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Okulun çıkış saati olması sebebiyle içeride bulunan az sayıda öğrenci tahliye edildi. İtfaiyenin hızlı müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü. Yangın nedeniyle çok sayıda oyuncak hasar gördü.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı. - BOLU

Kaynak: İHA

Acil Durum, İnceleme, Güvenlik, İtfaiye, 3-sayfa, Eğitim, Kaza, bolu, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bolu'da Anaokulunda Yangın - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:13 ABD Basını: Trump, İngilizce’yi resmi dil ilan edecek ABD Basını: Trump, İngilizce'yi resmi dil ilan edecek
17:42 Devlet Bahçeli: Kutlu bir dönemin eşiğindeyiz Devlet Bahçeli: Kutlu bir dönemin eşiğindeyiz
17:36 İmralı’daki görüşmeden yeni detay: Öcalan, Bahçeli’nin sağlık durumunu sormuş İmralı'daki görüşmeden yeni detay: Öcalan, Bahçeli'nin sağlık durumunu sormuş
16:20 IBAN’a para transferi yapanlar dikkat Havale ve EFT sistemi yarından itibaren değişiyor IBAN'a para transferi yapanlar dikkat! Havale ve EFT sistemi yarından itibaren değişiyor
10:50 X-ray cihazları tespit edemiyor 3 boyutlu yazıcı ile üretti, satmaya çalışırken yakalandı X-ray cihazları tespit edemiyor! 3 boyutlu yazıcı ile üretti, satmaya çalışırken yakalandı
08:47 Tuğçe Tayfur’dan Ferdi Tayfur’un mirasına tedbir kararı Tuğçe Tayfur'dan Ferdi Tayfur'un mirasına tedbir kararı
08:27 Daltonlar suç örgütünün kritik ismi yakalandı Türkiye’ye böyle getirildi Daltonlar suç örgütünün kritik ismi yakalandı! Türkiye'ye böyle getirildi
08:19 Kurtlar Vadisi’nin Selvi’si Büşra Ayaydın, anne oldu Kurtlar Vadisi'nin Selvi'si Büşra Ayaydın, anne oldu
08:19 Serdar Dursun’dan İran’da penaltı krizi Serdar Dursun'dan İran'da penaltı krizi
08:06 Soylu’dan Öcalan’ın çağrısı sonrası ilk açıklama: Yolun açık olsun Türkiyem Soylu'dan Öcalan'ın çağrısı sonrası ilk açıklama: Yolun açık olsun Türkiyem
07:50 Ziraat Türkiye Kupası’nda çeyrek finalistler belli oldu: Derbi oynanabilir Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finalistler belli oldu: Derbi oynanabilir
02:55 ABD’den Öcalan’ın çağrısına ilk yorum: Bu çok önemli bir gelişme ABD'den Öcalan'ın çağrısına ilk yorum: Bu çok önemli bir gelişme
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.02.2025 19:47:36. #1.12#
SON DAKİKA: Bolu'da Anaokulunda Yangın - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.