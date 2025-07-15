Bolu’da Anız Yangını Ormana Sıçradı

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde anız tarlasında başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyerek ormanlık alana yayıldı.

Edinilen bilgiye göre, Delice ve Bayramlı köyleri arasındaki arazide anız yangını çıktı. Anızın tutuşmasıyla başlayan yangın, bölgede etkili olan rüzgar nedeniyle kısa sürede yayılarak, ormanlık alana sıçradı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine, bölgeye çok sayıda ekip yönlendirildi. - BOLU