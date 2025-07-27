Bolu\'da Apartmanda Yangın Korkuttu

Bolu'da 5 katlı apartmanın 3. katında çıkan yangın korkuttu. Yangında daire dumanla kaplanırken, vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı.

Edinilen bilgiye göre, Kültür Mahallesi Cem Sultan Sokak üzerinde bulunun 5 katlı apartmanın 3. katında bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Yükselen dumanları fark eden apartman sakinleri panikle dışarıya çıktı. 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunulmasıyla olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin merdiven vasıtasıyla müdahale ettiği yangın büyümeden söndürüldü. Ekipler soğutma çalışması gerçekleştirirken, yangında yaralanan veya dumandan etkilenen kimsenin olmadığı kaydedildi.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili çalışma başlatıldı. - BOLU