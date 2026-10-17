Bolu'da düğünde takı kavgası iddiası: Davetliler birbirine girdi, sandalyeler havaya kalktı

Bolu'da düğünde takı kavgası iddiası: Davetliler birbirine girdi, sandalyeler havaya kalktıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bolu Büyükcami Mahallesi'nde bir düğün salonunda, takı meselesi yüzünden başladığı ileri sürülen sözlü tartışma davetlilerin de katılmasıyla büyüdü. Tekme ve yumrukların konuştuğu, sandalyelerin fırlatıldığı arbedede kadınlar ve çocuklar korkuyla kaçıştı. Salondaki bir davetli yaşananları üst kattan cep telefonuyla görüntüledi.
Bolu'da bir düğün salonunda iddiaya göre takı meselesi yüzünden çıkan tartışma kısa sürede meydan kavgasına dönüştü. Tekme, yumruk ve sandalyelerin havada uçuştuğu, davetlilerin korku dolu anlar yaşadığı kavga cep telefonu kamerasına yansıdı.
TAKI TARTIŞMASI MEYDAN KAVGASINA DÖNDÜ
Olay, Büyükcami Mahallesi Parti Sokak üzerinde bulunan bir düğün salonunda meydana geldi. İddiaya göre, düğün merasimi sırasında taraflar arasında takı meselesi nedeniyle sözlü tartışma çıktı. Kısa sürede alevlenen tartışma, diğer davetlilerin de dahil olmasıyla bir anda büyüdü.
Salonda bulunan çok sayıda kişi tekme ve yumruklarla birbirine girdi. Tarafların öfkeyle birbirine saldırdığı kavgada, salondaki sandalyeler de havada uçuştu. Kadın ve çocukların panik içerisinde sağa sola kaçıştığı düğünde adeta can pazarı yaşanırken, kavgayı ayırmak isteyenler ise tarafları sakinleştirmekte güçlük çekti.
O ANLAR ÜST KATTAN KAYDEDİLDİ
Düğünü savaş alanına çeviren o anlar, salondaki bir davetli tarafından üst kattan cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.
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