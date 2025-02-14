Bolu\'da İşçi Servisi Devrildi: 22 Yaralı

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Bolu'da gizli buzlanma nedeniyle kontrolden çıkan Erpiliç firması işçi servisi devrildi. Meydana gelen kazada 22 işçi yaralandı.

Kaza, sabah saat 10.00'da Mudurnu- Göynük kara yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yol üzerinde seyreden H.S. yönetimindeki 06 S 65022 plakalı Erpiliç firması işçi servisi, Uzunçam köyünde kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan minibüs, yol kenarına devrildi. Yan yatan minibüste bulunan 22 kişi hafif şekilde yaralandı. Durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralılar bölgedeki hastanelere kaldırıldı. 22 yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BOLU