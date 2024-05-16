Bolu\'da İtfaiye Ekipleri Ahşap Evdeki Baca Yangınını Önledi

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Bolu'da 2 katlı ahşap evde çıkan baca yangınına itfaiye ekiplerinin erken müdahalesi, faciayı önledi.

Edinilen bilgiye göre, Semerkant Mahallesi İmaret Sokak üzerinde Özkan U.'ya ait olan 2 katlı ahşap evin bacasında yangın çıktı. Soba bacasının içerisindeki kurumların tutuştuğu yangını fark eden ev sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Baca yangınına itfaiye ekipleri kısa süre içerisinde müdahale etti. Tutuşan kurumları söndüren ekipler, bacada gerekli kontrolleri yaparak soğutma çalışması yaptı. - BOLU