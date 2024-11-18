Bolu\'da Kaza: Cip Minibüse Çarptı

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Bolu'da ara sokaktan çıkan cipin çarptığı minibüs, karşı şeride savruldu. Meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Tabaklar Mahallesi'nde Ali Rıza Tekemen Caddesi ile Haznedarlar Sokak kesişiminde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde Eren B. yönetimindeki 14 ACD 414 plakalı minibüse Haznedarlar Sokak'tan yola çıkmak isteyen Mert Y. idaresindeki 14 AAD 697 plakalı cip çarptı. Çarpışmanın etkisiyle minibüs karşı şeride savruldu. Meydana gelen kazada Mert Y. yaralanırken, durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, ambulansta yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. - BOLU